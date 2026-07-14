Цистерна и кола се блъснаха край Мездра
Снимка МВР, архив
Сблъскаха се цистерна и кола до Мезрда. Катастрофа е станала в района на Мездра по главен път Е-79. Колата се е ударила и в мантинелите вдясно от пътното платно.
Един човек е загинал, 33-ма са ранени при общо 23 катастрофи в страната за последното денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи.
В столицата са регистрирани 23 тежки и едно леко пътнотранспортно произшествие. Ранен е един човек, пише btvnovinite.bg.
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