Цистерна пламна на магистрала "Тракия"

Булфото

Цистерна пламна тази сутрин на автомагистрала "Тракия" на 107-я километър, в участъка между Пловдив и Пазарджик. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

На място са изпратени екипи на пожарната и полицията. Огънят е загасен, предаде БНР.

Движението не е спряно и се осъществява в изпреварващата лента, като се регулира от екип на Пътна полиция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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