Цитиридис: Голямо ще бъде. Ако ви няма в списъка, значи не сте град

Цитиридис направи лично признание, което тепърва ще предизвиква коментари сред последователите му в социалните мрежи. Защото става дума за една липса, която много му се отразява.

"Отсъствието от вкъщи ме изморява, защото много ми липсва котката ми", заяви в скорошно интервю пред БНР гологлавият комик от гръцки произход.

Скоро той започва и турнето си "Пълно безобразие" - на 14 септември в Бургас, като до ноември ще обиколи десетки български градове.

"Голямо ще бъде, най-голямото, което съм правил до момента и ще бъде във всеки един български град, ако ви няма в списъка, значи не сте град", пошегува се Цитиридис. И добави:

"Най-дългият ми тур ще бъде от 30 септември до 6-7 октомври – отсега мисля каква мъка ще бъде. Слава Богу, вкъщи има кой да се грижи за моята Карма."

Цитиридис влиза в света на комедията през 2016 г., когато печели 100 лева на първото си участие – пари, които тогава са му били жизнено необходими. Постепенно той преминава от аматьорски изяви към професионална сцена, след като получава предложение от комеди клуб.

"Пробваш се на сцената – правиш 5 минути, 10 минути, материалът се изгражда. Особено в началото всичко беше на вълни – един път става, друг път не. Това, в което знам, че съм добър, е да усещам публиката. Много добре разбирам, когато нещата тръгват да стават ‘на вълни’ и как да греба в тях със сигурност", казва още той

