Цитиридис: Момичета, няма как да не ви го кажа

Няма как да не ви го кажа, момичета. Знаете ли, че когато носите тези много къси панталонки по улиците, г....за ви стърчи от крачолите. Няма как да не ви прави впечатление, коментира във видео актьорът Николаус Цитиридис.

И продължава:

Това напоследък много се забелязва. А би било хубаво да стърчи друго от вас - мозък!, коментира още шоуменът.

"При едни главните полукълба са защитени от череп, а при други - от гащи , факт. Нека все пак запазим позитивното си мислене и оценим, че можем да локализираме този така важен орган от пръв поглед", коментира в отговор на видеото една от последователките на Цитиридис.

