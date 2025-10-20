Цитиридис: Няма пари, няма спасител за тази загубена кочина

Кадър Фб

Николаос Цитиридис избухна с гневен пост заради трагичните събития от последните 24 часа.

Ето какво пише той:

В рамките на по-малко от 24 часа 5 деца на България бяха погубени от системата, която създадохме и отгледахме с мълчание и преклонена глава. 4 деца загинаха на пътя само днес. 4!!! Ние сме отвратително огледало, в което децата се оглеждат и повтарят всичко.

Друго дете се превърна в хладнокръвен убиец и отне живота на друго 15-годишно дете. В центъра на София. На място с камери и хора.

Допуснали сме хаос. Няма какво да ни оправи вече, разберете. Няма политик, няма пари, няма спасител за тази загубена кочина.

Опечаленият родител стана телевизионен жанр.

Няма да питам “докога?!?”, защото знам. И отговорът е по-тъжен от всичко. Ние сме страшни изроди.

