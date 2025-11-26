Цитиридис: Ще ставам баща

Кадър Фб

Голямо вълнение избухна в залата по време на едно от последните представления на Николаос Цитиридис!

Комикът гръмко заяви от сцената „Ще ставам баща!“, а публиката буквално завря – хората скочиха на крака, аплодираха и се радваха, сякаш току-що са чули новината на годината. Залата се тресеше от овации, а усмивките бяха навсякъде.

Едва след като еуфорията утихна, Николаос направи и второто си признание: „Ако ставах баща, щях първо при Гала да го кажа!“ – заяви той с типичното си чувство за хумор, с което окончателно разсмя залата и сложи край на спекулациите, пише Блиц

И така – истината излезе наяве. Цитиридис и половинката му, актрисата Боряна Братоева, все още не са готови за голямата крачка и новината всъщност бе хумористична провокация към публиката.

Комикът отново доказа, че знае как да нажежи атмосферата… и как да я обърне с един единствен лаф

