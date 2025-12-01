реклама

Цитиридис: Скъпи колеги от телевизиите, това не са протестиращи, това са провокатори. Агитки и лумпени

01.12.2025 / 23:13 0

Кадър БТВ

Скъпи колеги от телевизиите, това не са протестиращи, това са провокатори. Агитки и лумпени. Не съм бил активен репортер от 7 години, но мога да ви свърша работата в името на истината, която очевидно ви убягва, написа Николаос Цитиридис.

 

 

