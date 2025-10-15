Цитиридис изригна: Долу БФС

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Шоумен, който е част от журито на „България търси талант“, захапа елегантно БФС след снощната загуба но България с 0:4 като гост на Испания. Много от футболните хора са мнение, че националния ни отбор по футбол не върви заради лошото управление от години на шефовете на футболната централа.

Цитиридис се присиедини към тях и подкани Георги Иванов-Гонзо да си ходи.

Той направи това, след като се появи в народна носия пред НДК и призна, че държи много на българските традиции.

Псувам телевизора, когато не е включен, защо си виждам отражението в него. Не гласувам, и когато не искам да гласувам и не гласувам, псувам още повече. Другото традиционно българско, което правя, е: Долу БФС. Друга моя традиция е, че понякога пия ракия, призна в „Преди обед“ Николаос Цитиридис.

Днес съм Кольо, Коленце. Това, което знам и което разбирам постоянно и редовно, е, че тук в България ние обичаме всичко българско, без други българи, разбира се. Но облечено ли е в носия, облечено ли е във фолклор, то се кльопа като манджа с грозде. Така че реших, дами и господа, днес Кольо да се ребрандира не като гръцки българин, а като български българин, добави Цитиридис.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!