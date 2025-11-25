Цитиридис каза "Да"

Булфото

Необичаен момент в "България търси талант" оживи студиото на bTV – Цитиридис, известен със строгите си критерии към детските изпълнения, за първи път каза "ДА" на хлапета още от раз, пише Блиц

Танцовата формация "Дрийм тийм" впечатли журито с динамична хореография и увереност, а сред най-малките звезди на сцената блестеше 7-годишната Карина Евтимова – дъщеря на Калин Евтимов от "Бригада Нов Дом".

Малката Карина открадна вниманието с професионализъм, далеч над възрастта ѝ. Тя мечтае да стане световна шампионка в латино и спортните танци – а първата крачка вече е направена пред милиони зрители.



В същия епизод от шоуто беше излъчен и полуфиналът, в който журито подбра най-силните изпълнители за следващия етап.

Конкуренцията е ожесточена, но детският отбор на "Дрийм тийм" вече се превърна в едно от най-ярките участия на сезона

