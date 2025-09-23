Цитиридис срази българите в „България търси талант“

Редактор: Недко Петров

Ексцентричният член на „България търси талант“ Николаос Цитиридис се разграничи от мненията, че е лошото ченге във формата. Той се определи като справедливото преди да открехне завесата към пикантни неща, които зрителите не могат да видят, тъй като си остават зад кулисите.

Много от участниците например ни държаха сметка и се караха с нас. Те се сърдеха, че получават „не“. Един вуйчо, понеже не го пуснахме, стоя на сцената да разбере от нас какво е талант, призна Николаос.

Последният разкри още, че е станал свидетел на драстична разлика в поведението на чуждите и родните участници.

Чужденците идват усмихнати и ведри, и дори да не ги пуснеш, не правят проблем, казват довиждане и си тръгват. Докато нашите хора са много сърдити. Не трява обаче да бъде така, това е забавление и семейно шоу, продължи той.

Това че ни си минал напред, не означава, че не си талантлив. В този емоцинален момент може да не си бил достатъчен, но не, че не си достатъчен на себе си. Ние не сме се карали с тях, някои от тях са се карали с нас, но накрая всичко завършва с усмивка, добави по бТВ Цитиридис, който снощи натисна първия златен ботун в този сезон на продукцията.

