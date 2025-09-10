Цитиридис в ефир: Вкарахме магаре в студиото и то така се изтропа, че ...

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Родена съм в годината, в която Далай Лама получава Нобелова награда за мир. С тези думи се представи водещата на "Колко ми даваш" по бТВ Боряна Братоева.

Аз съм на невръстните 31 години, но се държа в живота като 56-годишен. Еми аз съм плешив и с очила. Какво очаквате тогава от мен?! Чета си вестника, защото трябва да се информирам, коментира актьорът Николаус Цитиридис, който тази вечер е в един отбор със Светлин Стайков.

При представянето на Цитиридис Браоева коментира, че всеки ден го кара да си събира чорапите от пода. Но се казани на актьора с думите: "Не си мисли, че семейните отношения ще ти помогнат. За да е всичко чисто, ще те наричам г-н Цитиридис".

Еми тогава аз ще се обръщам към теб с г-жо Цитиридис, отвърна й той, а тя подскочи, засмя се и отвърна, че това все още не се знае.

Водещата предизвика състезателите да разкажат по една абсурдна случка по време на работа.

В шоуто на Цитиридис имахме всякакви гости, буквално всякакви животни. В студиото веднъж успяхме да вкараме магаре. Но дали от овеса, дали от стреса и камерите, както си правех анонсите и всичко си беше наред, Туй магаре така се изтропа на бюрото и то с такъв кеф, че не мога да ти опиша колко точен размер беше бюрото за нуждите на магарето. Защото то както беше застанало то нищо не падна на земята, всичко беше върху бюрото, разказа Цитиридис.

