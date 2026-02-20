Цицелков: Аз съм удобна мишена, но с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Стоил Цицелков отвърна на удара. Припомняме, че той стана заместник-премиер, който ще отговаря за честността на изборите, но опонентите на правителството реагираха остро на това назначение. Причината е, че Цицелков е бил арестуван през минали години за употреба на марихуана и наркотици, и е бил част от някакъв проблемен случай в Гана като наблюдател на избори. Заради това му е наложена забрана да упражнява пет години подобна функция.

По този повод Цицелков отговори с пост във Фейсбук, а Виктор Николаев цитира по-важното от него.

От два дни срещу тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетия и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъда и нямам действащи ограничения към този момент. Честните избори са по-важни от всеки един човек. Опазването на честния вот е моя кауза номер едно.

Разговарях с премиер Андрей Гюров, за да намерим правилния начин да защитим тази кауза, така че всички да се сигурни в честността на вота. А с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда, предаде думите на Цицелков Виктор Николаев в "Здравей, България".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!