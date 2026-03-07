Цицелков: Пия, пуша, не си мълча, не съм удобен, свалям апликации, звезди и каквото мине наоколо

Кадър Фб

Бившият вицепремиер изригна след скандалите с оставката му

Бившият вицепремиер по въпросите на честните избори в служебния кабинет Стоил Цицелков наруши мълчанието си с остра позиция в социалните мрежи. Броени дни след като подаде оставка заради координирана политическа атака, експертът категорично заяви, че няма да се кандидатира за никакви постове и определи себе си като неудобен за статуквото, предаде Дунав мост.

"Пия, пуша, не си мълча, не съм удобен, свалям апликации, звезди и каквото мине наоколо", написа Стоил Цицелков в личния си профил във Facebook.

Той припомни, че има зад гърба си десетилетия опит и научни публикации в реномирани издания, но с огорчение констатира, че днес в страната експертизата явно вече не е ценност. Анализаторът подчерта, че цялата му дейност в България досега е била напълно безвъзмездна.

"Искам да живея в правова държава. Не съм крал, не съм взимал грантове, не съм подписвал заробващи договори", категоричен е бившият вицепремиер.

Междувременно служебният министър-председател Андрей Гюров застана твърдо зад своя бивш министър в телевизионно интервю. Премиерът обясни, че атаките срещу Цицелков не са случайни и имат ясен политически адрес.

"Ако анализираме откъде идват атаките срещу Стоил Цицелков, ще разберем защо идват. Те идват от хората и средите, които проведоха най-нечестните избори в България", заяви Андрей Гюров, цитиран от родните медии, визирайки конкретни части от предишното управление.

Припомняме, че Цицелков се оттегли от поста само два дни след назначаването си, след като политически сили извадиха стари казуси от миналото му, за които по закон той отдавна е реабилитиран.

