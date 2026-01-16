Цицелков за промените в Изборния кодекс: Те подвиха опашки, но ни казват какво да правим

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Така наречените сканиращи бюлетините машини не съществуват в избирателния свят. Те съществуват само в текстовете на предложението за Изборния закон, но никой нито ги е виждал, нито ги е помирисвал, нито е казал какви са им параметрите, нито колко ще струват. Т.е. това нещо съществува само във формулировката на закона. В света има различни преброителни машини, но никой не е казал на нас кой тип ни се предлага.

Това коментира пред бТВ Стоил Цицелков, учредител и член на Обществения съвет към ЦИК.

Машините за гласуване, които до момента използвахме, трябваше да решат определени проблеми и те решиха някои от тях. Това са машини, които ние въвеждахме от 2016 година насам. Т.е. те години наред бяха въвеждани с много тестове и анализи. А сега някой си е харесал едни машини и ни казва, че ще гласуваме с тях и то тези хора, които подвиха опашка и хвърлиха оставка след големите протести, които видяхме в цялата страна и сега тези същите решават, че са легитимни и ще ни казват как да гласуваме, коментира той.

На избори отиваме съвсем скоро, а ние не сме виждали машините, които искат да внедрят. Питах кой от всички проблеми, които имаме, се решават с тези машини и никой не можа да ми отговори. Питах кой ги е предложил, първо ГЕРБ казаха, че било тяхно предложение, а после се отметнаха. Те казват, че е предложение на работна група, но тя е съставена само от онова мнозинство без да са поканени експерти и без да са участвали другите политически партии, поясни Цицелков.

То и те не знаят нищо за машините. Не знаят от ЦИК. Т.е. политиците не слушат собствените си доверени лица, собствените си експерти в изборите. Това е много сериозен проблем. И това тука не са промени, въвеждането на нова технология е огромна, кардинална промяна, за която са нужни години, посочи той.

За хората зад граница пък се прие едно много куриозно предложение на Възраждане да се ограничат изборните секции извън дипломатическите представителства и консулствата в държавите извън ЕС. Директно казаха, че е за да ограничат вота в Турция. Това по-скоро ще удари АПС. Но това удря и Великобритания, където нямаме консулства, но имахме над 120 избирателни секции. Всеки е против това предложение. Това е една комисия от едни хора, които ни казват, че те просто така са решили въпреки всеки глас на разума, коментира той.

Този дебат за технологиите трябва да се остави на експертите, защото иначе чуваме ужасно несъстоятелни неща. Политиците трябва да изберат една технология, по която всички ние да изберем нашето представителство. Те не могат тези неща така да ги решават без нас, посочи той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!