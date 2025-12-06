Цолов: Щастлив съм, но темпото не беше това, което очаквахме

Кадър Youtube

Никола Цолов определи състезанието в Абу Даби като изключително тежко физически, въпреки че успя да се качи на подиума навръх имения си ден. Българският пилот завърши трети в спринта от Формула 2, но призна, че е имал затруднения с управлението на болида, посочва Гонг.

Цолов сподели първите си впечатления веднага след финала в ефира на Diema Sport 3:

„Беше сложно, особено физически, леко горещо. Давахме пълна газ, нямаше абсолютно никаква деградация или беше минимална. Тоест, това го направи по-сложно физически реално. През цялото време се борех с колата.“

Въпреки успеха, пилотът на Кампос Рейсинг остана самокритичен към темпото си в хода на надпреварата:

„В крайна сметка с третото място съм щастлив от подиума. Но трябва да анализирам, защото темпото не беше това, което очаквах. Особено в началото. Но да, щастлив съм все пак.“

Относно ключовия момент на старта, който му осигури предимството, Цолов разясни:

„Мисля, че за старта се чувствах уверен още преди състезанието. Имах лек шортшифт към втора скорост, което ме забави. Но първата фаза на старта беше много силна, което направи цялото нещо.“

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!