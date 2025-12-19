Цолов обяви за Формула 2

Кадър Youtube

Българския лъв гостува на Георги Иванов и Спортал и двамата си говориха за сезона във Формула 3, първите стъпки на Никола във Формула 2, ранните обаждания на доктор Хелмут Марко, битките на пистите и колко е важно талантливите ни спортисти да са пример за децата, които искат да постигнат техните постижения.

"Чакам с нетърпение празниците, защото последните месеци бяха доста интензивни. Най-силните ми спомени са добрите моменти през миналия сезон. Спомням си и част от не толкова хубавите моменти. Трябва да гледам и анализирам тези ситуации, за да не се повтарят. Всичко си спомням, но съм свеж. Успях да се насладя и съм готов да атакувам новия сезон.

"В Австрия в събота, след квалификацията и спринтовото състезание, имах среща с Хелмут (Марко, б.р.), който ми каза, че всичко е ок за догодина, че всичко е готово, ще стане и така нататък. Реално, ние в Барселона имахме разговор, който решаваше нещата, но на “Ред Бул Ринг” сякаш ми потвърди още преди неделното състезание, където отново се справих добре. Там беше моментът, в който беше решено. Може би това махна малко напрежение от мен. Целият месец беше толкова позитивен цялостно, от гледна точка на шоуръна преди това, и всичко, което ми се случи, събрах добра енергия и се почувствах много добре. Всичко се получи позитивно, въпреки несъбраните точки потенциално, които можех да имам. Пак съм много доволен и аз не възприемам Австрия като загуба."Имам няколко моменти с доктор Марко, със сигурност, когато се запознах с него, е силен спомен. После, като се видях с него януари в Австрия, като ми каза, че не мога просто да спечеля шампионата, а че трябва да спечеля всяко състезание, да доминирам и ме постави под напрежение. Следващите моменти - когато ми звъня в 7 часа сутринта докато съм в банята. Това няма да го забравя. Малко жалко, че напуска ролята си, но все пак, не е млад със сигурност и му трябва малко почивка и на него. Мисля, че в академията не би се променило особено много, което се случва и пак изискванията са същите.

Формула 2 и Формула 3 - както има много прилики, така има и много разлики. Поведението на колата в някои аспекти е много близка до Формула 3, това идва от ниския профил на гумите. Във Формула 2, когато имаш някакъв проблем, той е умножен по 20. Като изгубиш колата инерцията е толкова силна, че я изгубваш наистина. Не може да си играеш толкова много с нея. Със сигурност, доста по-тежка, тромава кола, турбото влиза в странни моменти понякога, което разбалансира колата. Мощността е много повече от Формула 3, въпреки че е само турбо. Мисля, че бързо свикнах, все още има какво да се желае, мога да се чувствам по-комфортно всяко състезание, за да мога да си играя с нея или да я настроим по начин, по който да е по-бърза, въпреки че е по-трудна за каране. Все още се адаптирам, мисля си за начини, по които тя може да е по-бърза в зависимост от моя стил на каране, понеже аз ще си го променя.

Във Формула 2 не може да си просто бърз, трябва да си усъвършенстван във всяка среда, нивото е много високо и ако си само бърз, доникъде няма да стигнеш. Един път ще ти се получи, но на следващото състезание ще си отново надолу. Затова се пробвах да съм топ във всички процедури - постоянство, скорост, пазене на гуми, колкото и да е малко, пак можеш да го промениш с начина си на каране. Нивото е поне по две.

