Цолов с феноменално каранe на легендарната писта "Спа" - взе нов подиум

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Никола Цолов записа нов безценен подиум по пътя към титлата във Формула 2, след като завърши трети в основното състезание на легендарната писта "Спа", цитира БТВ.

Българския лъв премина през сериозни трудности още в началото, но с впечатляващо каране успя да се върне в челото и да запази лидерството си в генералното класиране.

Цолов стартира от четвърта позиция и още на старта спечели място. В битката за водещите позиции той атакува Рафаел Камара, но след катастрофа беше изтласкан извън трасето и премина през чакъла. Инцидентът го прати назад в колоната и доведе до повреди по предното крило.

Само няколко обиколки по-късно българинът вече беше извън топ 10 и изглеждаше, че шансът за силен резултат е изчезнал.

Кампос Рейсинг реагира с ранно влизане в бокса за смяна на гумите, а Цолов се върна на пистата далеч от челните позиции. Точно тогава състезанието беше спряно след тежка катастрофа на Лорънс ван Хьопен, която доведе до сейфти кар и червен флаг.



След рестарта българинът демонстрира скорост и хладнокръвие. Той започна да си проправя път напред, печелейки позиции една след друга. Допълнително развитие на стратегията и нови инциденти на трасето му помогнаха да се доближи до лидерите, а в заключителната фаза на надпреварата вече се бореше за място в челната тройка.

На финала Цолов пресече линията пети на пистата, но след наказания на пилоти пред него се изкачи до третото място.

Победата спечели Рафаел Камара от Инвикта Рейсинг, а втори остана Тасанапол Интрапувашак.

Редактор "Екип на Петел",

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