Цолов с трето време в сутрешната сесия от тестовете на Формула 2 в Барселона

Никола Цолов даде трето време в сутрешната сесия от третия ден на предсезонните тестове на Формула 2 в Барселона, изоставайки с близо десета от секундата от съотборника си в Кампос Рейсинг - Ноел Леон от Мексико.

Сесията започна с първо място за Леон пред Цолов с водещо време 1:25.173 минути, което обаче бързо бе заличено с началото на квалификационните симулации. Именно тогава в класацията поведе Цолов, след като българинът направи обиколка за 1:23.654 минути, предаде БНР. Скоро след това Леон бе въвлечен в инцидент и изкара червен флаг, а след подновяването на състезанието падна и най-доброто време на тестовете в Барселона.

Автор на постижението от 1:23.252 минути бе бразилецът Рафаел Камара, а неговата обиколка остана начело до края.

До края на квалификационната симулация Леон подобри времето си и излезе пред Цолов, като двамата завършиха с 1:23.526 минути за мексиканеца и 1:23.654 за българина.

Тренировките ще продължат днес след кратка почивка.

