Цолов след наказанията в Монреал: Предателство е единствената дума, която отразява чувствата ми в този момент

Кадър Youtube

Никола Цолов определи като предателство решението на стюардите от Гран при на Канада във Формула 2 да го накажат с десет секунди в неделното състезание и да го изпратят извън точките, посочва БТА. Българинът бе санкциониран заради преминаване през шикана на завои 13 и 14 на пистата "Жил Вилньов" при борбата му за позиция с Оливер Гьоте.

Цолов получи наказание и в съботния спринт, а то също го изкара от челната десетка.

"Предателство е единствената дума, която отразява чувствата ми в този момент", казва Цолов, цитиран на страницата му във Фейсбук Nikola Tsolov Racing.

"Резултатите през уикенда бяха решени от наказания за инциденти, а аз поех 100% от вината за всеки един от тях (дори за това, че по време на битка за победата бях ударен при спирачка, от което се завъртях). За другия пилот нямаше наказание. Бях определено най-бърз на пистата, смъкнах се до 16-о място след инцидента и се върнах до четвърто. За съжаление обаче, не успях да спечеля битката в стаичката на стюардите", добавя той.

"Отказвам да напусна битката и ще се завръщам всеки път по-силен. Това е моята природа. Следваща спирка - Монако", завършва българинът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!