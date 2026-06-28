Цолов след победата в Австрия: През повечето време карах с резерв

Кадър Ютуб

Никола Цолов постигна своята четвърта победа за сезона във Формула 2, след като триумфира в днешното основно състезание на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

След финала на надпреварата Българския лъв заяви, че през голяма част от дистанцията е карал с резерв, за да съхрани ресурса в гумите си, което се отплати. Той също така каза и как високите температура са се отразили на усещането в колата, пише Спортал.бг.

„Беше трудно състезание, не беше лесно да запазя гумите живи в тази жега. Подобрихме колата спрямо вчера, имаше големи подобрения. Всичко се усещаше по-добре, чувствах се уверен. Имах лек контакт с Алекс (Дън) в средата на състезанието, но това са състезанията, случва се. След това се притесних, че предното ми крило се е счупило, но все пак успях да финиширам и очевидно темпото беше мега.



„През цялото време се опитвах да карам под лимита, за да не пързалям предните гуми. Базови неща, които, ако ги направиш както трябва, се отплащат в края на състезанието. Видях, че Алекс натиска много и реших да намаля, да остана в DRS и да съхраня малко гумите си, което беше добър план. Видях, че той започва да страда и това беше моментът, в който стартирах моята атака. След това само контролирах темпото си. С жегата беше много трудно в колата, през цялото време устата ми беше суха. Беше вълнуващо да карам в такова горещо състезание.



„За мен е важно, че се доближих на две точки от Мини в шампионата, но аз продължавам да гледам състезание за състезание. Моята цел и тук беше да съм постоянен, но спечелих и стопих разликата, това е добро постижение и е хубаво да имам този ритъм. През последните три кръга навлязоха в страхотна серия и ще искам да продължа в този дух занапред“, каза Цолов след победата си на „Ред Бул Ринг“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!