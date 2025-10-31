Цончо Ганев: България може да остане без горива след 20 ноември

Кадър Фб

Цончо Ганев разкри празни резерви от горива в страната

Заместник-председателят на "Възраждане" и на Народното събрание Цончо Ганев предупреди днес за сериозна енергийна криза, която може да остави България без горива. На брифинг в парламента той изрази притеснение, че управляващите укриват информация за реалните количества горива в страната. Повод за реакцията му стана решението на правителството временно да спре износа на дизел и самолетно гориво, предаде Дунав мост.

"Беше свикана извънредна комисия по финанси, за да се обсъжда проект на решение, с което България забранява износа на горива. Ситуацията е меко казано притеснителна – в последния момент и без аргументи се вкарва забрана на износ," заяви Ганев, цитиран от БТА. Той призова министъра на икономиката, министъра на енергетиката и представителите на службите да обяснят какво налага подобна мярка.

Отказани данни за запасите

По думите му "Възраждане" поиска официалните данни за запасите от горива, но те не бяха предоставени. "Отказано беше да ни се даде анализ, който, по думите на Йордан Цонев, е прочетен и анализиран от комисията. Искат по най-бързия начин това решение да бъде прието, без да се знае реалното състояние на резервите," каза още Ганев.

Според него страната е изправена пред сериозна и безпрецедентна ситуация, която може да доведе до дефицит на горива и рязко поскъпване. "Кризата ще се задълбочи, а управляващите не предприемат никакви конкретни мерки. От години предупреждаваме, че действията около собствеността и санкциите срещу 'Лукойл' могат да доведат до спиране на рафинерията," посочи той.

Половината резерви са извън страната

Ганев припомни, че според европейските изисквания България трябва да поддържа запаси от горива за поне 90 дни, но според "Възраждане" тези количества в момента не са налични. "Явно резервите са празни. Половината от тях се държат извън страната – в Австрия, Холандия и други държави. Ако възникне криза, няма как това гориво да стигне до България," каза още народният представител.

Цончо Ганев предупреди, че ако до 20 ноември не бъде изяснен въпросът със собствеността на компанията "Лукойл интернешънъл", базирана в Австрия, рафинерията в Бургас може да спре работа. "Тогава няма да говорим за скъпи горива – просто няма да ги има. И няма откъде да внесем," заяви той.

Няма подкрепа за решението

От "Възраждане" обявиха, че няма да подкрепят решението за забрана на износа на горива в сегашния му вид, тъй като липсва прозрачност и конкретни данни за запасите. В пленарната зала партията се въздържа при гласуването, при което решението беше прието със 135 гласа "за", 4 "против" и 42 "въздържал се".

"България е оставена на самотек. Управляващите не защитават националния интерес и не търсят дерогации (изключения), както направиха други европейски държави," обобщи Ганев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!