Цончо Ганев: Докладът на ДАНС за "Баба Алино" е празен

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Заместник-председателят на Народното събрание от „Възраждане“ Цончо Ганев заяви тази вечер, 19 юни 2026 година, в предаването „Още от деня“, че докладът на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) по знаковия случай „Баба Алино“ не съдържа никаква нова или различна информация от вече публично известната в медийното пространство, съобщават от БНТ. По думите му документът оставя редица неизяснени въпроси, докато правоприлагащите органи и прокуратурата демонстрират пълна пасивност.

По време на телевизионното си участие Ганев постави сериозен акцент върху липсата на ефективни действия от страна на държавните структури. Според него липсата на обществена справедливост е хроничен проблем, породен от нежеланието на управляващите да реагират на очевидни нарушения.

„Това правителство, което в момента управлява и всички предишни правителства, имат един голям проблем. Не създават условия да има справедливост в нашето общество. Справедливостта минава, когато е публична тайна на брутални престъпления в нашата държава. Съдебната система да не предприема мерки към днешна дата, след всички изнесени доказателства, показания на министри… всичко е документирано“, посочи заместник-председателят на парламента.

Той допълни, че институционалният чадър е видим и на местно ниво, като посочи конкретно Община Варна. Според него местната администрация е била официално и предварително предупредена от държавните органи чрез съответните доклади, поради което отговорността трябва да бъде понесена от представителите на локалната власт. Ганев изтъкна, че от предоставения доклад на ДАНС така и не става ясно каква е причината инвеститорът Невзоров първоначално да бъде предложен за експулсиране от страната, а впоследствие тази мярка да бъде тихомълком оттеглена.

Народният представител коментира и външнополитическия курс на страната, като се спря на позицията за пакета от санкции срещу Русия, заявена от премиера Румен Радев. Ганев обясни, че от „Възраждане“ приветстват противопоставянето на рестрикциите срещу руския патриарх Кирил, определяйки ги като абсурдни.

„Това е безумие, което се случва. Защо трябва да налагаш санкции срещу духовното лице на Русия. Това е основното“, категоричен бе той.

Въпреки това депутатът подчерта, че тази стъпка е крайно недостатъчна, а мотивите на премиера, обвързани с руския бизнесмен Вагит Алекперов, няма съществена тежест. Според него е нужно налагането на пълно вето върху икономическите санкции, за да може страната ни да купува енергийни ресурси директно, а не чрез прекупвачи. По думите му настоящите ограничения се отразяват пряко върху производствените цени и сериозно ощетяват бюджета на всеки български гражданин dunavmost.com.

Цончо Ганев изрази сериозна тревога и по отношение на финансовата стабилност на страната, като разкритикува остро политиката на трупане на нови задължения. Предвид факта, че България е пълноправен член на еврозоната, народният представител изчисли мащаба на държавния дълг в общата европейска валута.

Той обясни, че преди гласуването на новия транш от близо 4,09 милиарда евро, страната вече е имала натрупан дълг в размер на 26,59 милиарда евро. Към днешна дата общите задължения на държавата са достигнали 30,68 милиарда евро. Според изчисленията на Ганев, наложената финансова политика струва на българските данъкоплатци над 104,81 милиона евро всеки месец, които отиват единствено за покриване на лихвените проценти по взетите кредити.

Редактор "Екип на Петел",

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