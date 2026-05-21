Цончо Ганев: Кабинетът "Радев" не прави реформи, само нови назначения и зрелища

Кадър БНТ, архив

Силен човек от "Възраждане" с мощна атака срещу правителството.

"Нищо не се променя в страната, освен че заменят едни хора с други. Нито овладяха цените, нито реформират съдебната система. Радев каза: "Започваме да работим от днес за овладяване на цените и съдебна реформа". Приетите закони на първо четене бяха отложени с две седмици. Показваш абсолютна немощ. Трета седмица вече само назначения", заяви зам.-председателят на НС от "Възраждане" Цончо Ганев в предаването "Денят ON AIR", коментирайки първите по-сериозни действия на новите управляващи.

По думите му мерките на управляващите не овладяват цените и са "импотентни". Ганев ги определи като "хляб и зрелище".

"Ние нямаме хранителен суверенитет. Ако утре хранителните вериги кажат, че няма да работят с български доставчици, те си вкарат и в момента над 80% от храните. Хлябът може да издържа две седмици вместо една", каза още Ганев. Той е категоричен, че мерките няма да свалят цените. "Българските производители са рекетирани: "или ще доставяш на тези условия, или въобще няма да работиш с нас".

Защо не приеха веднага да свалят цените с 10%, имат пълно мнозинство?! Не са подготвени за това, за което са изпратени от избирателите", подчерта Ганев. Три от мощните вериги в страната са австрийски и немски - премиерът беше на посещение в Германия, със сигурност веригите са били основна тема, на мнение е събеседникът.

"Продължаваме да сме най-бедните. Какво прави правителството за вдигането на доходите? Финансовият министър каза "разяне на държавни служители, но ще започнем и ще завършим с кухите бройки". Донев каза, че ще отрежат заплатите, които се актуализират автоматично. Звучи прекрасно, хората мразят всички държавни служители и депутатите. Съгласен съм това да стане, въпросът е какъв ефект ще има за бюджета. Едни нищожни пари. Радев и министърът на финансите казаха, че ще взимаме нови кредити. Това е новият бюджет", заяви Ганев.

Според него "не може да лъжеш хората, че ще правиш реформа, при положение че изключваш 80% от работещите в държавния сектор". "Нямало да вдигат данъците и осигуровките. Когато вдигнат максималния осигурителен доход и праговете, това автоматично вдига данъците и осигуровките. Никакви реформи, вдигане на данъци и осигуровки", настоя Ганев, пише novini.bg.

Според зам.-шефа на НС правителството не предлага нищо ключово за бизнеса.

"Даваме алтернативни решения, свързани с икономиката и бизнеса. Нищо от законопроектите ни не се допуска дори за разглеждане в комисия", отбеляза той. Съдът освободи от наказателна отговорност Петьо Петров - Еврото, като му наложи глоба от 2556 евро.

Магистратите отмениха издирването на бившия шеф на столичното следствие.

"Цинично и обидно е за цялата ни съдебна система, но е очаквано след 37 години кривозразбрана демокрация и див евролиберализъм", коментира Ганев.

