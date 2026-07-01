Цончо Ганев: Правителството няма икономически компас

Снимка Булфото

Депутатът от "Възраждане" и зам.-председател на НС Цончо Ганев оцени пред БНР финансовият план на правителството като проява по-скоро на управленска безпътица, отколкото на намерение за провеждане на реформи.

Според него кабинетът няма ясно дефинирана политика и икономически "компас", като към момента, вместо да заложи на нови политики и визия за развитие, продължава по инерция старите практики, които разчитат единствено на тегленето на нови кредити:



"Правителството няма икономически компас. Няма нищо, което да кажем, че е ярко изразена политика на правителството. И тук е големия проблем на този бюджет, а и въобще на това правителство – пълен отказ от реформи, пълен отказ за промяна на видове политики, без начин дали на някой му се харесват или не, да има нови политики, да има промяна в това, което се случва в последните години.

Това е огромният проблем на правителството, но когато няма промени, се продължава по старите политики, които са въвеждани в последните години. Имаме такъв бюджет на старите политики и всичко свързано с тегленето на нови и нови кредити", коментира по БНР Ганев.



Основната критика, която той отправи, беше насочена към ръста на държавните заеми и дълга:



"Тук, в този бюджет, пак да го кажем, това е големият проблем – липсата на политики, които да имат реален резултат, след половина година или след една, но да са заложени, още сега да се види. Ние в този бюджет единственото, което имаме, и което се залага, е огромен ръст отново на заемите, които ще теглим", допълни Цончо Ганев, пише epicenter.bg.



Във връзка с това от името на "Възраждане" той представи предложения за промяна в няколко ключови сектора: пренасочване на средства от частните пенсионни фондове към държавното осигуряване, прекратяване на публичното финансиране за частни болници и драстично увеличение на концесионните такси и данъците върху хазарта. По отношение на отбраната, Ганев призовава за инвестиции в българския военнопромишлен комплекс вместо закупуването на скъпа чуждестранна техника. Той аргументира предложенията за реформи в отделни политики:

Реформа в пенсионната система, без част от осигуровките да се внасят в частни фондове:



"3 милиарда всяка година от данъците на всеки данъкоплатец се взимат и се пренасочват в частните пенсионни фондове. Ако тези 3 милиарда останат в държавното осигуряване, ще има пари за майчински, ще има пари за пенсии, ще има пари за всички социални политики."



Без държавно субсидиране за частното здравеопазване:



"Почти 3 милиарда лева от Здравната каса отиват за частни болници и частно здравеопазване... Цинизъм е 37 години да наливаме милиарди в частните болници, докато общинските и държавните тънат в мизерия. Нека си ги имат частните болници, но на свободния пазар."



Подкрепа за българския военнопромишлен комплекс:



"Защо купуваме оръжия от САЩ, Франция или Испания, а не от българския промишлен комплекс? Имаме заводи, включително такива, които произвеждат бойни машини. Ето начин да наливаме пари в българската икономика."



Концесионните такси:



"Тази дъвка от 37 години – няма българин, който да не каже, че е смешно да се събира 1,2% концесионна такса. Напротив, концесионните такси трябва да са над 70%."



Драстично по-високо облагане на хазартния сектор:



"Данъкът върху операторите в хазартните игри не трябва да е 10%, а над 80%, тъй като хазартът е един тумор, който нищо не дава на обществото ни. Ето сектори, от които над 10 милиарда могат да бъдат пренасочени без нужда от нови кредити".



Цончо Ганев коментира и темата за предстоящите президентските избори, като посочи, че в партията вече тече процес по номиниране на кандидати от местните структури, но не не може да спомене конкретни имена:



"Във "Възраждане" темата за президентските избори е актуална. Предстои структурите ни да дадат своите номинации, всяка една има свобода да го направи, а след това ръководството ще реши как ще се явим."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!