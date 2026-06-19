Цончо Ганев: Реално правителството ще подкрепи санкциите и 90 милиарда евро "заем" за Украйна

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Новото правителство е като старото - само че е ново. Това, което се случи вчера и поредният дълг, който България изтегли в размер на приблизително 8 милиарда лева е изключително лош сигнал за това, което се случва в страната. Към днешна дата общата задлъжнялост на страната ни вече е 60 милиарда. Преди тези 8 милиарда, бяха изтеглени 2 милиарда от правителството на Гюров. Всеки месец държавата ни и респективно всеки един от нас общо изплащаме 205 милиона за кредитите, които управляващите теглят. Към днешна дата правителството на Радев изтегли 8 милиарда с обяснението, че трябва да покрива текущи разходи и основната част да даде по ПВУ. Това коментира пред журналисти в парламента депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев, цитира Новини.бг

"За какво ги дава за ПВУ? По програмите, които са спечелени, отиват за т.нар. "зелен преход". 95% от програмите, които се печелят там са свързани със саниране, като става въпрос за фирми - предимно свързани с ГЕРБ - батерии, перки и солари - фирми, свързани с ПП-ДБ и Пеевски. Дали до новия бюджет, който ще вкарат до края на месеца, както са заявили, ще има нови кредити - предстои да видим. Другото, което стана ясно вчера, е, че управляващите за първи път станаха пряко зависими от ГЕРБ и ДПС, за да приемат този кредит и да има кворум", добави той.

Ганев изрази и притеснения за някои от назначенията, свързани с кабинета "Радев", като посочи конкретно името на Зинаида Златанова.

Депутатът от "Възраждане" коментира и новината, че България ще наложи вето върху санкциите срещу Русия.

"Правителството в лицето на Радев ще наложи вето на санкциите срещу Русия не заради икономическия пакет, който касае нас, а само заради това, което е свързано с руския патриарх. Да, изключително правилно е да се наложи вето руският патриарх да не бъде санкциониран и който и да е да не бъде санкциониран. По-важното, обаче, е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси. Реално правителството ще подкрепи санкциите по отношение на икономиката ни. Правителството ще подкрепи и не налага вето за 90 милиарда евро, които се дават за "заем" за Украйна. Правителството няма никакъв проблем за подписания от Гюров договор, въпреки декларираното желание този договор да бъде прекратен. Ключовото за налагането на санкциите от правителството е "частично" и то за какво", коментира политикът.

Редактор "Екип на Петел",

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