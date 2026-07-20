Цончо Ганев: С решението си за американските самолети Радев ни въвлича във войните в Украйна и Иран

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Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев разкритикува остро предложението на премиера Радев парламентът да реши дали да позволи разполагането на до осем американски самолета-цистерни на военното ни летище „Безмер“.

Ганев поясни, че подобно допитване до Народното събрание е „цинизъм“, защото на практика Румен Радев разполага с абсолютно мнозинство в парламента.

„Не, това няма да бъде решение на парламента, а решение на Радев“, подчерта той на брифинг пред журналисти, пише novini.bg.

Народният представител припомни, че даването на зелена светлина САЩ да разположат свои военни самолети на наша територия не само че ни въвлича в конфликта в Близкия изток, но прави България и потенциална легитимна цел за иранските ракети.

Цончо Ганев съобщи още, че правителството предлага отпускането на допълнителни 90 млн. евро за ремонт и разширяване на пристанището във Варна, за да може в него да акостират военни кораби на НАТО.

„Успоредно с това беше направен и ремонт на летище „Безмер“, където в момента ще бъдат дислоцирани американските бойни самолети“, каза още депутатът и добави, че в северната част на софийското летище също предстои ремонт и удължаване на пистите, за да могат да кацат транспортни самолети.

По този начин, по думите на Ганев, България вече участва в две войни – и в Украйна, и в Иран.

В заключение той увери, че в пленарна зала „Възраждане“ ще гласува с „против“ предоставянето на военната база „Безмер“ за нуждите на американската армия.

Редактор "Екип на Петел",

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