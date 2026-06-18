Цончо Ганев: Управляващите чакат ГЕРБ и ДПС за съставяне на кворум за бюджета

Снимка "Възраждане"

Зам.-председателят на Народното събрание от “Възраждане” и зам.-председател на едноименната партия - Цончо Ганев, остро критикува управляващите.

“Стана ясно, че управляващото мнозинство висят в залата и чакат ли чакат ГЕРБ и ДПС да им осигурят мнозинство, за да изтеглят дълга. И го получават, защото без ГЕРБ и ДПС на Радев парламентарната група не може да направи нищо. В тази връзка искаме прегласуване и проверка на кворума, за да се види за втори път как на Радев парламентарната група зависи директно от Пеевски и от Борисов.”, каза той от парламентарната трибуна.

Малко по-рано по време на обсъждането на Закона за събиране на приходи и извършването на разходи, Цончо Ганев критикува правителството на “Прогресивна България” за това, че тегли нови 8 милиарда дълг, с който държавният ни дълг става 60 милиарда, също и че продължава финансовата политика на ГЕРБ и ДПС, а за времето на управлението си нищо не е променило.

“Цифрите са безпощадни и са, меко казано, страшни и плашещи, защото преди да изтеглят управляващите този дълг, всеки месец ние, като граждани на републиката, плащаме приблизително 175 милиона лева само за лихвите. Сега с този нов дълг, който ще изтеглят днешните управляващи и е почти 16% допълнително, вече се товарим с нови 30 милиона лева , които ще даваме всеки месец. Така общата задлъжнялост всеки месец на всички нас ще бъде 205 милиона лева. До преди няколко дни се обясняваше как тези 8 милиарда ще са само единствено за ПВУ. Може би заради това и тук единият от изказващите се от ПБ, който не е икономист, стана и каза, че има споразумение и тези пари ще ни ги върнат. Днес стана ясно - заместник-министърът, председателят на бюджетна комисия и други изказващи се обявяха ясно и точно, че ще покрият текущите разходи. Де факто ние сме в изключително неприятната и, меко казано, цинична ситуация. Теглим нови дългове, за да плащаме текущи разходи. За нищо градивно и за нищо няма да получим пари.”, категоричен беше Цончо Ганев.

Той добави още, че единствените пари, които ще получи България, са по ПВУ, които ще са предназначени за проекти, свързани със саниране, перки и солари, фирмите, които владеят и са спечелили тези проекти, са на Пеевски, на Борисов, кръга около тях имам предвид, на ПБ-ДБ, свързани с тях, най-вероятно и от новите управляващи. Това е към днешна дата и тези 8 милиарда се теглят само и единствено заради това.

“Текущи разходи и захранване на фирмите, свързани с доскорошните управляващи. Нищо ново под слънцето. Пак ще кажа, новото правителство е като старото, само че е ново.”, добави още Цончо Ганев.

Редактор "Екип на Петел",

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