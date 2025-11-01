Цончо Ганев за сделката за "Лукойл": Нищо не зависи от България

кадър: Bulgaria ON AIR

Депутатите приеха временната забрана за износ на горива заради "Лукойл".

"От години всички евролиберали във всичките формации на парламента се надпреварват да обясняват как ще национализират, как ще вземат "Лукойл", защото била руска компания. Фактите са следните - "Лукойл" като предприятие в България е собственост на швейцарска компания. Тя от своя страна е собственост на австрийска компания, която се казва "Лукойл интернешънъл". В момента разговорите за закупуването на "Лукойл" не са за българското дружество", каза депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му всичките еквилибристики "са отишли в канала".

"Всичките тези, които промениха законите, за да накарат евентуалния купувач за "Лукойл" да бъде одобрен от ДАНС, не се случват, защото не върви продажба на "Лукойл-България", върви продажба на фирмата-майка, а тя е в Австрия. За пореден път нищо не зависи от българското правителство и службите у нас. Те не определят дали тази сделка ще стане, или не", допълни Ганев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той поясни, че до 20 ноември, ако сделката не стане, предприятието ще спре да работи, тъй като никой няма да има право да търгува с него.

"Сделката вече е задвижена и нищо не зависи от българското правителство. Оттук нататък тази сделка дори да не бъде спряна от ЕК или от австрийското правителство, дори да тръгне да се реализира - тя до 20 ноември няма да се случи. Има си технологично време, това не е на пазара да отидеш да си купиш домати", коментира депутатът.

Ганев подчерта, че става въпрос за много тежка сделка.

"Ако сделката не стане, на 20 ноември тя продължава да е собственост на "Лукойл интернешънъл", респективно рафинерията спира да работи. Не само България, но и съседна Румъния, където има рафинерия на "Лукойл", спира да работи. България няма откъде да купува горива, защото Румъния не може да си задоволи нуждите, а ние не може с нашата малка рафинерия да направим доставки на всички потребители. Турция не може да ни доставя и на нас, и на Румъния, и на собствения си пазар", каза още народният представител.

Според Ганев България няма запаси за 90 дни.

"Това е било факт през годините, констатирано е с някакви нищожни и малки актове. Налагани са глоби, но запаси няма и вместо да имаме запаси за 90 дни, имаме запаси за 7 дни. Ние сме изправени не просто пред висока цена на горивата, ние сме изправени пред реалната възможност да нямаме горива", добави той.

Заместник-председателят на "Възраждане" поясни, че по време на отсрочката България трябва да влезе в разговори с фирмата-собственик на българското разпределение на рафинерията.

"Държавата трябва да купи рафинерията от руснаците, или тези, които са собствениците, за да не изпадаме в зависимости от една или друга държава. Това, което се предлага в момента, са панически действия, които не решават проблема. Имаме специалисти и държавата може да е добър собственик, доказали сме го. 19 млрд. лв., изтеглени тази година, отидоха за покриване на текущи разходи и за нищо друго, а е по-добре да отидат за закупуване на рафинерия", заключи той.

