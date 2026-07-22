Цварц: ЦСКА ще покаже класата си в нападение

Стопкадър Спортал.бг

Нападателят на ЦСКА Жоел Цварц смята, че двубоят срещу Карабах ще бъде доста труден, тъй като азерите са доста силен тим, но в същото време е уверен, че “червените” могат да покажат силата си в нападение и да вземат добър резултат преди ревашна в София след седмица, пише Спортал.бг.

“Аз дойдох в ЦСКА директно от ваканцията, започнах тренировъчния лагер и имах да наваксва. Сега се чувствам много добре физически. Разбира се винаги има накъде да се подобрят нещата. Карабах е голям отбор и винаги играе добре в Европа. Подготвени сме за силен отбор. Всички сме разочаровани, че не взехме три точки срещу Славия. Може би трябваше да играем по-просто, за да създадем повече шансове. Имаме много класа в нападение и съм сигурен, че ще го покажем”, Цварц.

Редактор "Екип на Петел",

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