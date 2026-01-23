Цвета Рангелова: Гласуването ще е само на хартия
Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ
Очакваме Румен Радев на политическия терен. Ще видим какво ще се случи. Не знам дали с него имаме прилики или разлики, тъй като ние откакто сме стъпили на политическата сцена имаме едни и същи възгледи. Но за момента не знаем каква е програмата на Радев.
Това коментира пред бТВ Цвета Рангелова от Възраждане.
Ние го чакаме като политически играч и се надяваме предизборната кампания да се проведе чрез диалог, за да са наясно избирателите на чия страна да застанат, коментира тя.
От 2024 година предложенията за промени в Изборния кодекс са поставени на трупчета и сега се вадят, което не е добре. Бяха спуснати с някакви предложения без подписи и без вносител. Притеснителното е, че тези предложения бяха приети – за нови машини. Не е ясно откъде ще се внесат тези машини. ЦИК казаха, че времето няма да стигне и всъщност това е основния замисъл – да се гласува по стария ред, посочи тя.
На практика ще се гласува само с хартия, което е най-притеснителното, обясни тя.
