Цвета Рангелова: Гласуването ще е само на хартия

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Очакваме Румен Радев на политическия терен. Ще видим какво ще се случи. Не знам дали с него имаме прилики или разлики, тъй като ние откакто сме стъпили на политическата сцена имаме едни и същи възгледи. Но за момента не знаем каква е програмата на Радев.

Това коментира пред бТВ Цвета Рангелова от Възраждане.

Ние го чакаме като политически играч и се надяваме предизборната кампания да се проведе чрез диалог, за да са наясно избирателите на чия страна да застанат, коментира тя.

От 2024 година предложенията за промени в Изборния кодекс са поставени на трупчета и сега се вадят, което не е добре. Бяха спуснати с някакви предложения без подписи и без вносител. Притеснителното е, че тези предложения бяха приети – за нови машини. Не е ясно откъде ще се внесат тези машини. ЦИК казаха, че времето няма да стигне и всъщност това е основния замисъл – да се гласува по стария ред, посочи тя.

На практика ще се гласува само с хартия, което е най-притеснителното, обясни тя.

