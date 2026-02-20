Цвета Рангелова от "Възраждане": Андрей Гюров е по-малкото зло

кадър: БНТ

Депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова коментира в студиото на "Панорама" първите действия на служебното правителство, като заяви, че е "потресена" от случващото се.

"Имаме един вицепремиер, който се разграничава от всички възможни политически субекти, които са участници в това служебно правителство. Изрази се, че са се събрали, сякаш са се срещнали случайно всички министри, събрали са се и са решили да правят кабинет", заяви тя за БНТ.

По думите ѝ изборът на Андрей Гюров е бил по-малкото зло. Тя обаче определи старта на кабинета като провал:

"Това, което се предложи от състав на кабинет от страна на министър-председателя Гюров, само в рамките на 24 часа видяхте за какъв фалстарт става въпрос."

Рангелова даде пример подадената оставка след клетвата и твърдения за укрита информация от страна на вицепремиер:

"Извинявайте, но това е меко казано, несериозно и гавра с българските граждани, които наистина имаха високи очаквания към този кабинет."

По отношение на неправителствения сектор Рангелова коментира:

"Министър на правосъдието да идва от частния сектор, от НПО сектора, НПО-тата имат вина за тази ситуация, която доведе до Петрохан."

И допълни:

"Тези фондации, които се допуснат да дублират наименувания, така че да заблуждават и обществото, и държавните институции, че имат нещо общо с държавната политика, на практика изпълнителната власт отдавна започна да им делегира изключително широки правомощия."

На въпрос дали партията ѝ се притеснява от евентуална конкуренция с президента Румен Радев, тя отговори:

"Господин Радев категорично е евроатлантически настроен, докато позициите на "Възраждане" са в съвсем обратна посока. Господин Радев е подкрепил изпращането на помощ за Украйна, за санкциите срещу Русия, в абсолютно противоречие с политиката и волята на избирателите на "Възраждане".

Рангелова засегна и темата "Петрохан", като заяви, че е получила информация, според която министърът на вътрешните работи е поискал оставките на разследващите случая и "това е прецедент."

На запитване на БНТ от пресцентъра на МВР заявиха, че информацията за поискани оставки не отговаря на истината.

