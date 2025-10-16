Цветан Цветанов: Почивай в мир, братко
16.10.2025 / 20:31 0
Кадър Фб
Тъжен пост написа Цветан Цветанов във Фейсбук.
Почивай в мир, братко…
Ти ще останеш завинаги в сърцето ми — с усмивката и добротата!
Болката е голяма, но споменът за теб ще живее винаги!
