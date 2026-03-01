Цветан Цветанов: Схемите за изборите вече са изградени

Стопкадър бТВ

Цветан Цветанов каза какво мисли за рокадите в МВР и предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Смяната на областните директори в МВР трябва да бъде ясно мотивирана и базирана на професионални критерии, а не да оставя усещане за политическа намеса. Това заяви по бТВ бившият вътрешен министър Цветан Цветанов.

По думите му честите рокади в системата на вътрешното ведомство през последните години са довели до усещане за нестабилност и зависимост.

„Добър ход е да се търси промяна, но тя трябва да бъде достатъчно добре аргументирана – на база професионални резултати, а не на политическа целесъобразност“, подчерта в "120 минути" Цветанов.

Той добави, че при смяна на областен директор трябва да има ясен анализ – какви са резултатите, как е работено по случаи на изборни нарушения и дали са предприети реални действия. Според него, ако мотивите не са ясно обяснени, се създава усещане, че МВР се използва като политически инструмент.

Цветанов коментира, че през годините ведомството постепенно се е превърнало в част от политическия инструментариум по време на избори.

„Министърът трябва първо да изиска анализ от всички областни дирекции – кои лица са обект на работа за изборни злоупотреби, какви действия са предприети и какви резултати има“, каза той.

По думите му едва след подобен анализ могат да се правят кадрови промени.

На въпрос дали очаква по-честни избори, Цветанов заяви, че надежда има, но остава скептичен.

„На много места схемите вече са изградени. Ако няма навременни действия, злоупотребите ще продължат“, допълни той.

Бившият вътрешен министър коментира и разследването по случая „Петрохан“, като изрази критики към начина, по който информацията е била публично представена.

Според него избирателното оповестяване на данни и акцентирането върху една версия в начален етап на разследването е създало допълнително напрежение и съмнения.

„Когато комуникацията не е премерена и балансирана, това отваря поле за политически интерпретации“, заяви Цветанов.

Цветанов коментира и разследването на атентата на летище Бургас от 18 юли 2012 г., при който загинаха шестима души – петима израелски туристи и българският шофьор на автобуса.

Той припомни, че след международно разследване българските власти са стигнали до извод за съпричастност на ливанската шиитска групировка „Хизбула“.

По думите му решението да бъде посочено военното крило на организацията като отговорно е било подкрепено от партньорски служби и е изисквало дипломатическа координация на европейско ниво.

Според Цветанов България трябва внимателно да следи развитието и да поддържа активна позиция в рамките на европейските и евроатлантическите си ангажименти.

Той подчерта, че външнополитическите кризи неизбежно се отразяват и вътрешнополитически - особено когато става дума за сигурност и обществено доверие в институциите.

„Във времена на международна нестабилност доверието в системата за сигурност е ключово. А то се гради с професионализъм, прозрачност и ясни аргументи“, смята Цветанов.

