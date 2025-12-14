Цветана Манева: В Народното събрание се държат като зли свекърви

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Като зли свекърви, определи държанието на голяма част от управляващите в Народното събрание голямата българска актриса Цветана Манева. Днес тя гостува в „На фокус“ по Нова телевизия, където пред водещата Лора Крумова коментира протестите и последващата оставка на правителството.

„Вие следите тази енергия на протестите с много голямо вълнение, защо?“, попита Лора Крумова.

„Защото се осъществява всичко, което мисля, че много исках да се случи, по-точно да ми се случи, тоест да доживея да го видя. Защото бях загубила надеждата, че ще доживее това и този площад с толкова хора, с толкова прекрасни деца, студенти“, обясни Цветана Манева.

„В Народното събрание живеят някакъв свой живот. Въобще, държат се като зли свекърви“, обясни тя.

Голямата българска актриса допълни, че за оставката, правителството само е взело решение. Според нея това е някакъв ход, за да се спасят в определената ситуация.

