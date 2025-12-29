Цветанка Андреева предупреди за опасност от диктатура в България

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Политологът Цветанка Андреева предупреди в „Пресечна точка” по Нова телевизия, че политическата криза след падането на правителството може да доведе до диктатура. „Ако има алтернатива на модела, не е сигурно, че тя ще е по-добра”, заяви тя. Според нея това може да доведе до зараждане на авторитаризъм.

„Ако проруски партии в лицето на партията на президента вземат властта, рискът е реален”, заяви тя.

Андреева прогнозира, че след новите избори ще видим политиците отново неспособни да съставят правителство. Тя каза също, че протестът е станал неуправляем от организаторите му от ПП-ДБ и се е превърнал в „ТикТок революция”, която тепърва ще се анализира от политолозите.

„Това мнозинство имаше своя звезден миг и това еврозоната” , каза още Цветанка Андреева.

Другите участниците в предаването - журналистът Людмил Илиев и PR експертът Доника Ризова не се съгласиха, че е възможно да се появи диктатура у нас. Илиев подчерта, че обществото е толкова разделено, че не е вероятно да се появи толкова силна партия, че да получи цялата власт.

