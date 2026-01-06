Цветанка Минчева: Българите внесоха 11.7 милиарда лева в банките

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Заместник-председателят на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България разкри колко лева са внесли българите в нашите банки, след като стана ясно, че се въвежда еврото в страната.

Преди Нова година, след обявяване на решението за присъединяване на България към еврозоната до края на годината, бяха издърпани от оборот около 37% малко повече от наличния кеш в обръщение. Сумата е над 11 милиарда, около 11.7 милиарда лева. Само 4.4 от тия милиарди, тоест примерно повече от една трета, са внесени през декември. А само в последните два дни, които бяха 29-и и 30-и, от които на 30-и в банковата система се обслужваха клиенти до средата на деня, 1 милиард беше издърпан от обръщение, разкри Цветганка Минчева.

Само на 5 януари, който е първият официален пълен работен ден, въпреки че имаше банки и колеги, които работиха и предишните дни във филиалите с удължено работно време, над 1 милион ПОС транзакции са отработени в този ден за над 34 милиона евро. На банкомат има над 1500 транзакции и тегления за 37 милиона евро. Представете си логистиката, която стои зад това тези машини да се захранят и напълнят. Това са нормални процеси, които все повече ще влизат в нормален режим на работа, допълни по бТВ Минчева.

