Цветанка Ризова: Децата зъзнат, това е геноцид!

29.10.2025 / 18:03 2

Водещата на „Лице в лице” по bTV Цветанка Ризова използва гостуването на кмета на София Васил Терзиев, за да изригне срещу столичната „Топлофикация” и това, че парното в най-големия български град още не е пуснато.

„Децата зъзнат в училищата и детските градини, 0 градуса е, на Витоша има сняг, а тези хора, на които редовно им плащаме, седят и гледат по звездите дали да пуснат парното, това е геноцид!”, заяви разпалено Ризова.

В отговор кметът Терзиев успя единствено да каже, че не е в неговите правомощия, но ще инициира промяна в наредбата, по която се определя пускането на парното.

Преди това двамата коментираха надълго проблемите с боклука на София. Ризова попита Терзиев дали в момента българските „вълци” не се сменят с турски „вълци”.

В отговор кметът на София заяви, че са търсени фирми от Централна и Западна Европа, с покани да чистят столицата ни.

„Отговорът им беше, че не ги интересуваме като пазар, на първо място заради малкия обем на работата, а на второ, заради липсата на правова държава в България”, отвърна Терзиев.

 

cron1 (преди 41 минути)
Какво е наред в БГ, та искате парно да има... Като започнеш с главния каскет и завършиш с ВиК... Всички управляващи, до един - и дупетатите и кметовете, са за затвора! ДО ЕДИН! Гняв
MrBean (преди 45 минути)
Явно редактора тук твърдо симпатизира на червената боклуджийска мафия.Кметът каза ,че на вносните фирми са им запалили камионите,но редактора не е направило впечатление. А относно мръзнещите деца,с право, да се обърнат към фъндъчка и СОС,да видим как шефа ан Топлофикация цяло лято сменя курортите в чужбина,а като се връща в София решава да направи тежък ремонт...много странно нали?

