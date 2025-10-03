Цветанка Ризова: За съжаление, има трета жертва на потопа в Елените

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Трета жертва взе потопа в Елените.

Това съобщи водещата на предаването "Лице в лице" по бТВ Цветанка Ризова.

Информацията е била съобщена в Несебър от вътрешният министър Даниел Митов.

Преди по-малко от час от полицията бе потвърдена смъртта на втората жертва на водната стихия.

Ситуацията в Елените остава бедствена. Хората, които още не са изведени оттам, в момента се извеждат, а онези, които отказват да се евакуират, ще бъдат принудени, съобщиха по-рано властите.

