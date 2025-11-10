Цветанка Ризова изпадна в потрес: Трудеща съм, а ми намаляват заплатата

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Водещата на „Лице в лице“ зададе неудобен въпрос на своя гост. Цветанка Ризова първо уточни, че според БСП новият бюджет е бюджет на трудещите си и затова попита Димитър Манолов: Аз съм трудеща се, трудя се, тъй като нямам бизнес и работя на заплата. Е, не съм в МВР и подслушвателските структури или държавна администрация. Какво следва за мен оттук нататък - намаляване на заплатата ми, защото ми се увеличават пенсионните вноски?

Тук шефът на КТ „Подкрепа“ първо опита да успокои Ризова с думите: Няма да осиромашеете, въпреки че нямам представа колко ви е заплатата и не се интересувам.

А после продължи по следния начин: Това, което най-вероятно ще се случи, е, че тези увеличени осигурителни вноски по някакъв начин ще бъдат компенсирани с увеличения на заплатите. Така че това не ме тревожи кой знае колко. Обратното, това което някои го наричат увеличение на пенсионната вноска, от моя гледна точка е различно. То е плахо възстановяване на нивата, които съществуваха преди много години.

