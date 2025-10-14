Цветанка Ризова прекъсна гостите си с извънредна новина за Бойко Борисов

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Водещата на "Лице в лице" прекъсна коментарите на гостите си Емилия Милчева, Георги Харизанов и Александър Симов.

Цветанка Ризова от уточни, че се налага да съобщи ексклузивна новина от заседанието на ГЕРБ в момента.

Бойко Борисов е казал, че ГЕРБ повече няма да служи като параван на това правителство. Борисов е заявил също, че колкото повече стои в това правителство, гласовете за ГЕРБ ще падат, и още, и още, заяви Ризова.

Тя допълни също, че според друго изявление на лидера на ГЕРБ, той е усетил неблагодарност след всичко, което партията е направила за България.

След тези нейни думи журналистът Емилия Милчева предположи, че ще има нови пресрочни парламентарни избори.

