Цветанка Ризова притисна социалист с провокативен въпрос

Редко Петров

Стопкадър бТВ

Плати ли БСП цената на стабилността в управлението, след като всичко друго, което Бойко Борисов каза, остана постарому, и жертва ли е Наталия Киселова? С този остър въпрос Цветанка Ризова притисна своя гост Иван Таков.

Вижте, ние не разглеждаме това нещо като жертва. Включително и в моя разговор с госпожа Киселова, тя не се смята за жертва. За нас политиката не е някаква игра. Това е много важно да разберем, особено в момента е изключително сериозно и отговорно занимание, отговори зам.-председателят на „БСП – Обединена левица“.

Тук не става въпрос за плащане на цена. Става въпрос за отговорност и за неща, които ние сме поели като ангажимент да свършим пред нашите избиратели и пред хората, които ние представляваме. Разликата между отговорността и достойнството е много голяма, тъй като достойнството трябва да бъде запазено, продължи той.

Затова казвам, че Наталия Киселова е един изключително достоен човек и тя беше един прекрасен председател на Народното събрание. Аз съм сигурен, че ако има достатъчно дълъг хоризонт, както смятам, че ще има това правителство, ние отново ще имаме нашето предложение след известно време за председател на Народното събрание. Това обаче не е самоцел, тъй като пред нас стоят много по-важни теми и много по-важни неща за решаване, допълни в „Лице в лице“ Иван Таков.

