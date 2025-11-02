Цветанов: Румен Радев може да има 100-110 депутати!

Снимка Булфото

Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов коментира пред Дарик актуалните вътрешнополитически теми, сред които думите на Румен Радев за евентуален негов политически проект, смяната на Наталия Киселова като председател на Народното събрание с Рая Назарян. Цветанов коментира взаимоотношения между Бойко Борисов и ГЕРБ и Делян Пеевски и ДПС-Ново начало. Цветан Цветанов даде прогноза и дали ще има предсрочни парламентарни избори.

ПП-ДБ успеят да оправят щетата, която сами се нанесоха след правителството с Борисов, подкрепено от Пеевски. Тук Радев има предимство пред останалите, защото не се е допирал в съвместно управление с ДПС-Ново начало. Делян Пеевски заяви, че по времето на сглобката е има представители, които са стояли в скута му и са пили турско мазно кафе. Докато при Радев това го няма. Демократичната общност търси влияние, което може да спре това завладяване на държавата. През 2028 година на предстоящите парламентарни избори ще има симбиоза между ГЕРБ и ДПС, че те ще се разглеждат като една и съща политическа сила“, коментира Цветан Цветанов.

