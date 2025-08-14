Цветанов посочи връзка на „Наглите” с Алексей Петров

кадри bTV, Булфото

редактор Веселин Златков

Бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов коментира изчезването на трима осъдени от групата на „Наглите”. По bTV той разказа куп подробности по разследването на групата, като я свърза с убития бизнесмен Алексей Петров.

„Не е коректно да се говори така за човек, който вече не е между нас, но имаше конфликт между Алексей Петров, който беше съветник на ДАНС и разследващите полицаи”, заяви Цветанов. Той разказа, че при проследяване на участници в групата за отвличания, е регистрирано, че те отиват към плувен комплекс „Спартак”, който тогава бил държан от Петров.

Всички от „Наглите” са били първо автокрадци, след това са решили да се преквалифицират, каза още Цветанов. Той добави също, че похитителите са били жестоки и с хора от периферията на групата, като двама от тях са намерени убити и заровени в Плана планина.

