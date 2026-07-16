Цветелина Бориславова: Инвестирахме 20 милиона евро край Еленино, в Европа няма такова производство

Кадър Тв Стара Загора

Започна изграждането на завод за ванадиеви батерии край Стара Загора. Инвестицията е в рамките на над 20 млн. евро в рамките на индустриална зона "Загоре" на терените край село Еленино. Технологията е нова, а в Европа няма токова производство, обясни Цветелина Бориславова, инвеститор в новото производство, предаде БНР.

Заводът ще е с първата автоматизирана линия в света и предлага най-устойчивата технология за дългосрочно съхранение на енергия. Като може изцяло да замени нуждата от ПАВЕЦ и да скъси сроковете на изграждане от години на месец, обясниха от фирмата-инвеститор.

На церемонията днес присъства и Радослав Танев, изпълнителен директор на зона "Загоре", който отбеляза, че на терените край Еленино ще бъдат изградени общо 7 завода. В момента се водят и преговори с нов инвеститор.

Радослав Танев отбеляза нуждата от развитие на нова индустриална зона и на терените на бившето летище в Стара Загора, заради инвеститорския интерес.

Преди първата копка на завода за батерии беше официално открит първия ремонтиран участък от улица „Калояновско шосе“ и прилежащия й паркинг. Средствата са по проекта, спечелен от Община Стара Загора за изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона "Загоре-Еленино". По него предстои да бъде изградена и подстанция, която да гарантира електрозахранването на парцелите, обясни Радослав Танев

На новоремонтирания паркинг са обособени 94 паркоместа, 6 за товарни автомобили и автобуси и са изградени две зарядни станции за електрически автомобили.

На церемонията присъства заместник-министъра на икономиката Красимир Якимов, който потвърди, че и министерството продължава работата по намиране на нови инвеститори.

Редактор "Екип на Петел",

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