Цветелина Бориславова за махането й като почетен консул на Исландия: По мое желание, ще стана на друга държава

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Цветелина Бориславова ще замени поста си в консулството на Исландия в България с такъв, но на друга държава. Новината, че в сряда правителството ще вземе решение Цветелина Бориславова да не е повече почетен консул на Исландия в България - позиция, която тя заема от 20 години, бързо се разпространи. Самата тя потвърди, че това е нейно решение, защото се очаква да стане консул на друга държава, без да уточни коя е.

Соня Колтуклиева се свърза с банкерката, дългогодишна приятелка на Бойко Борисов.

Цветелина Бориславова обясни, че това е нейно желание. Защото скоро ще стане почетен консул на друга държава, която не пожела да уточни засега. От няколко месеца тече комуникация между министерствата на външните работи на България и Исландия, пише ПИК.

В програмата на кабинета, под точка 11 от дневния ред на заседанието на Министерския съвет е поставена точка, свързана с почетното консулство на Исландия в България.

Редактор "Екип на Петел",

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