Цветелина Пенева: Ограничаването на секциите в чужбина ще доведе до опашки и струпвания в изборния ден

Ограничаването на секциите в страните извън Европейския съюз, което ще засегне основно гласуващите в Турция на първо място, а след това, разбира се, във Великобритания и в САЩ най-вече, ще доведе до опашки и струпвания в изборния ден. Ще видим ситуация, която видяхме и през 2021 година. Нека да напомним, на изборите в Лондон имаше опашки от изнервени български избиратели, които бяха пътували с часове и се редяха на опашка с часове. Някои даже не успяха да упражняват своето право на глас, защото изборния ден приключи и нямаше как да гласуват. Това безспорно е ограничаване на права, заяви Цветелина Пенева.

Членът на Обществения съвет към ЦИК допълни, че ако е имало проблеми с гласуването в Турция, в Правна комисия на второ четене е имало достатъчно разумни предложения.

Според Пенева, ако те са били приети, нямало да се наложи да се ограничат и гласуващите в другите страни.

Действително хора, които не говорят и не владеят български, трудно ще могат да бъдат запознати с политическите процеси у нас. Именно за това на Правна комисия в парламента беше предложено декларацията, която следва да се попълни от всеки избирател, който не фигурира в списъците, гласуващ извън страната, именно тази декларация, с която той удостоверява, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, да бъде собственоръчноо попълнена от избирателя пред членовете на Секционната комисия, продължи Пенева.

Досега каква беше практиката. В Турция например на входа на избирателната секция имаше организирани лица, които попълваха от името на тези избиратели въпросните декларации, и по този начин се осъществяваше гласуването. Ако се беше приело това предложение на второ четене, щеше да се осъществи предложението на „Възраждане“ да не се допускат до гласуване лица, които не владеят български език. За съжаление това беше отхвърлено, допълни Цветелина.

И нека да кажем още едно нещо. През 2022 година, при последните големи промени на изборния кодекс, беше прието в изборните секции извън страната задължително да присъства представител на Външно министерство. Тоест държавата в лицето на своите командировани служители да има право да контролира какво се случва в секциите извън България, така че да са спокойни, че правилата се спазват и законите на страната не се нарушават, каза още в „Интервюто на деня“ Цветелина Пенева.

