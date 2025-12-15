Цветелина Пенева: Сетиха се сега да променят изборния кодекс, но къде бяха през последните месеци

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Политиците да си свършат тази работа, която не си свършиха от пролетта на 2025 година. Тогава след решението на Конституционния съд, който пренареди мандати в Народното събрание, така че още една политическа партия стана член на Народното събрание с 10 свои депутати, и още 6 депутати смениха своите места, се внесоха 5 законопроекта за промени на изборния кодекс. За съжаление от тези пет законопроекта досега ние не виждаме нищо на лице. Защото, като резултат от работата в работните групи в Комисията по конституционни въпроси, резултатът е нула.

Това заяви Цветелина Пенева, зам.-председател на Обществения съвет на ЦИК.

Трябваше да отидем в ситуация, в която вече се задават следващите предсрочни избори, за да повдигнем въпроса за промени в изборния кодекс. Въпреки че на тези работни групи, всички представители от парламентарното мнозинство споделяха, че са необходими промени в изборния кодекс. Нека да си припомним, че последните два големи ремонта на изборния кодекс се случиха точно в един период преди избори, на едни дълги нощни заседания, включително последното заседание, на което беше премахнато машинното гласуване, добави тя.

Премахването се случи между първо и второ четене на един законопроект за промяна. На първо четене той беше одобрен в парламента, след това между двете четения председателя на комисията госпожа Десислава Атанасова, която сега е българският представител във Венецианската комисия, беше тази, която внесе поправките, и така останахме без машини, коментира Пенева.

Сега, ако ме питат някои ваши колеги, ама не е ли много късно за промени в изборния кодекс, защото Венецианската комисия казва, че трябва да има поне шест месеца до избори за такива промени, именно представителят на България във Венецианската комисия беше този, който наруши разпоредбата на последния голям ремонт на изборния кодекс, каза по БТН Цветелина Пенева.

