Цветелина Цветкова, писател: Най ми хареса думата „мачка”

Нещата са си същите като преди, не знам защо цяла седмица се би туш, това коментира в „Пресечна точка” по Нова телевизия писателката Цветелина Цветкова. Авторката на популярната поредица за Лейди Гергана каза по въпроса за съгласието на ГЕРБ и ДПС-Ново начало, че от цялата ситуация е била най-ентусиазирана от думата „мачка”, която използва Бойко Борисов. Писателката от Видин обясни, че тази дума се използва за котка в северозападния диалект, на който тя пише.

„Този, който явно ръководи всичко, не иска да влезе във властта”, това коментира друг участник в предаването, климатологът Симеон Матев. Той обаче изрази дълбоко съмнение, че в случая с постигането на съгласие между Борисов и Пеевски има нещо скрито, което обществото в момента не вижда.

