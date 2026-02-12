Цветеслава Гълъбова за майката, която обвини сина си за трагедията в "Петрохан": Липсата на емоция направо ме застреля

кадър bTV, YouTube/„Дневен ред"

редактор Веселин Златков

Известният психиатър Цветислава Гълъбова коментира по bTV интервюто на София Андреева, която в предаването „Дневен ред” в YouTube обвини собствения си син, че си е измислил, че Ивайло Калушев е посягал сексуално на деца.

„Липсата на емоция направо ме застреля”, призна Гълъбова и добави, че в поведението на майката в интервюто с Миролюба Бенатова и Генка Шикерова е провявила психопатно поведение.

Психиатърът каза също, че идеята на Андреева да предаде на Калушев сина си, за да го излекува от зависимостта към наркотиците, е неправилна. „Има методи за справянето със зависимости и те не включват изолация и напускане на училище”, заяви Гълъбова. Тя добави, че подобна общност с изградена йерархия не може истински да помогне на зависимите.

„Има много ритуалност в случая”, каза още психиатъра. Тя разказа също, че преди години е участвала в експертиза за смъртта на висш ръководител на военизирана структура.

„Беше се самоубил с два пистолета, едновременно с изстрел в слепоочието и под брадичката, показвайки крайното желание за смърт. Експертизата доказа това, но така и не се стигна до изясняване на мотива”, допълни Гълъбова.

