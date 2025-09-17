Цвети Узунова разказа покъртителна случка с пенсионерка в магазин

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Поскъпването на хранителните стоки тревожи с основание българите. Известна журналистка разказа една история, на която е станала свидетел, и която разтърси зрителите. Преди това Цвети Узунова разкри, че от няколко месеца има групи във Фейксбук, в които хора снимат веднъж седмично своите едни и същи покупки. Целта е да сравняват касовите бележки, за да разбират какво е увеличението.

Разбира се, поскъпването се свързва с идването на еврото и бързането на много търговци да припечелят до първи януари допълнителни средства. Много е тъжна картинката, която аз виждам в нашия квартален супер, особено, ако ми се наложи сутрин да вляза, когато пазаруват възрастните хора, заяви Цвети.

Много е тъжна картинката, да видиш възрастна жена, която може би е била инженер, учител или някаква друга професия, как вади едно скъсано портмоненце. Била съм свидетел, касиерката я пита с карта ли ще платите или кеш, и възрастната дама казва: Моето момиче, аз нямам банкова сметка, каква карта, допълни тя.

Това са тъжни неща, и си мисля, че тези хора, каквито и финансови реформи да се правят, и за евро, и с всичко останало, тези хора не бива да остават зад борда. Защото ние все още сме най-бедната страна в Европейския съюз, категоричен бе в „Пресечна точка“ пиар експертът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!